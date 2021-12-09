تجمع الرياض الصحي الثاني يطلق مشروع الترميز الطبي “DARS 3M”

أطلق تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم الخميس، المرحلة الثاني من مشروع الترميز الطبي بهدف خدمة مستشفيات التجمع الصحي.

وكان التجمع قد بدأ خلال النصف الأول في استهداف الوصول إلى خمسة مستشفيات لتفعيل النسخة الجديدة من برنامج الترميز الطبي “DARS 3M” والذي يتم من خلاله ادخال بيانات الترميز الطبي ومشاركتها بشكل مباشر مع “البوابة الإلكترونية لجمع البيانات الطبية المرمزة ABM”، حيث أكمل بهذه المرحلة ترميز 17000 ملف طبي لمرضى منومين.

وأنهى تجمع الرياض الصحي الثاني، اعتماد عدد من المقاعد التدريبية المخصصة للمرمزين الطبيين لرفع كفاءة الترميز الطبي داخل مكوناته الصحية، من خلال حصول المرشحين على عدد من الدورات المتخصصة في هذا المجال للوصول لتصنيف “مرمز متقدم” والذي يعتبر أعلى مستوى من مستويات المرمزين الطبيين حسب تصنيف “جمعية ادارة المعلوماتية الصحية الأسترالية (HIMAA)” وتم انضمام عدد من أعضاء الفريق لهذه الدورات.

وعلى جانب التدريب والتعليم الطبي، أشرف التجمع الصحي بالشراكة مع هيئة التخصصات الصحية على تدريب عدد 200 طالب وطالبة من طلبة برنامج الترميز الطبي، إضافة إلى استضافة ورش عمل تدريبية قدمها فريق الترميز الطبي “ببرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الطبية” بعنوان “الجلسة التعليمية للترميز الطبي” بحضور فريق الترميز بتجمع الرياض الصحي الثاني، وفرق الترميز من تجمعات صحية على مستوى (تجمع الرياض الصحي الاول، تجمع القصيم الصحي، وتجمع حائل الصحي) وبعدد 125 مركز طبي تم تدريبهم على آخر التحديثات والمستجدات في مجال الترميز الطبي إضافة إلى إعداد المرمزين الطبيين لاستخدام الإصدار العاشر من برنامج الترميز الطبي ICD-10.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني أن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترميز الطبي، يهدف قطاع المعلوماتية الصحية ممثل بفريق الترميز الطبي داخل تجمع الرياض الصحي الثاني للاستفادة من تطور الخدمات الرقمية بالمملكة من خلال تفعيل وحدة مركزية (مركز موحد) للترميز الطبي يتم من خلاله خلالها ترميز ملفات المرضى المنومين في جميع مستشفيات تجمع الرياض الصحي الثاني (الطرفية) إضافة إلى تبادل الخبرات بين المرمزين خاصة في الحالات الطبية في المستشفيات التخصصية والتي تحتاج إلى مستوى متقدم في الترميز الطبي، وإنشاء مركز بيانات للمساعدة في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة وتقليل التكاليف.

كما تهدف هذه المرحلة إلى رفع جودة التوثيق الطبي لجميع الممارسين الصحيين في مستشفيات تجمع الرياض الصحي الثاني عبر تفعيل برنامج رفع جودة التوثيق الطبي وإقامة ورش عمل دورية لجميع الممارسين الصحيين لمواكبة أهداف الرؤية والتحول في القطاع الصحي.