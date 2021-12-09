البحرين : الترابط الاقتصادي مع #السعودية يسرع في وتيرة التعافي الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأضاف الزياني في مقابلة مع “العربية”: “نتطلع من هذه الزيارة أن تكون دافعا كبيرا لتطوير التعاون الاقتصادي”.

وتابع الزياني: “دورنا كحكومات يتمثل في تمهيد الساحة أمام القطاع الخاص بحيث يباشر الاستثمار وتوسيعه القاعدة الاستثمارية المشتركة”.

وأكد الوزير أن السعودية والبحرين شريكان مهمان في المنطقة، سواء على الجانب الاقتصادي أو العقاري أو التجاري، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي شهد تبادلا كبيرا بين البلدين.

ولفت إلى أن البحرين تأمل من هذه الزيارة أن يكون هناك نقلة نوعية أخرى في العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن عدد السياح الوافدين للبحرين حوالي 12 مليون سائح في عام 2019، يمثل السعوديين منهم 75%، مشيرا إلى أن السعوديين لا يزالون يمثلون النسبة الأكبر بعد إعادة فتح جسر الملك فهد في مايو 2021.

وذكر الوزير أن مؤشرات السياحة في البحرين في الربع الثالث من 2021 تجاوزت مستويات عام 2019.

في المقابل، أفاد الزياني أن السعودية أصبحت الوجهة الأولى للسائح البحريني.

وكشف الوزير أن البحرين تجاوزت التحديات الصحية، وتسعى إلى بناء اقتصاد جديد، مضيفا: “رغم الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة فإن الوضع في البحرين ممتاز ولدينا نقطة انطلاقة قوية”.

وأكد أن الترابط الاقتصادي مع السعودية يسرع في وتيرة التعافي الاقتصادي للبحرين، مشيرا إلى البحرين مقبلة على مشاريع استثمارية كبيرة ونأمل أن يكون للمستثمر السعودي الحظ الأوفر منها أكثر من الجنسيات الأخرى.