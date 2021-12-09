الليرة_التركية تواصل سقوطها التاريخي أمام #الدولار

واضلت الليرة التركية سقوطها التاريخي أمام الدولار الأمريكي بشكل واضح، اليوم الخميس، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب المخاوف حيال التدخلات السياسية في قرارات السياسة النقدية.

وانخفضت الليرة التركية بقوة أمام الدولار بنسبة 0.76% تحديدا ليرتفع زوج الدولار ليرة نحو مستوى 13.78 نقطة ويتم تداوله قرب مستوى 13.75 حاليا.

وتواصل العملة التركية انهيارها التاريخي أمام الدولار في ظل المخاوف من قرارات البنك المركزي التركي حيال الفائدة وبخاصة وأنه من المرجح أن يتجه البنك لخفض الفائدة مجددا في ظل تصريحات الرئيس التركي أردوغان بأن عملية تخزين العملة الصعبة، بأنه هو سبب الأزمة الاقتصادية.

ودافع أردوغان عن قرار خفض الفائدة وأن تركيا ستنجح في السيطرة على التضخم المرتفع من خلال الفائدة المنخفضة.

يذكر أن الليرة التركية تراجعت بقوة أمام الدولار هذا العام بسبب المخاوف من تدخلات أردوغان في السياسة النقدية للبنك وبخاصة مع دعواته المتكررة للبنك بضرورة خفض الفائدة.