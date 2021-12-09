“غرفة بدون تهوية وكأس غير نظيف”.. “العتيبي” يكشف ملابسات احتجازه في فرنسا #عاجل

كشف المواطن السعودي خالد العتيبي، الذي تم احتجازه بالخطأ في فرنسا، اليوم الخميس، عن تفاصيل ما تعرض له في مطار باريس.

وقال “العتيبي”، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه تم احتجازه في غرفة من الزجاج، تحتوي على المراقبة وبدون تهوية، وغير مريحة.

وأضاف “العيتي” أنه حاول النوم طوال الليل، لكنه لم يستطع من القلق، مؤكدا أنهم كانوا ينظرون إليه من الخارج، كأنه في “حديقة حيوان”.

واستطرد: شعرت بالإزعاج منهم أكثر من مرة، وتحدثوا معي أكثر من مرة، سألوني عما إذا كنت أريد أن آكل فقلت “لا”، وطلبت بعض المياه، فأعطوني المياه في كأس غير نظيف.

وتابع: “طلبت أكثر من مرة الحديث مع السفارة، لكنهم رفضوا مرارا وتكرارا، لكن في النهاية أرسلت موقعي لأحد أصدقائي، وبعدها تلقيت اتصالا من السفارة، وطلب موقعي فأرسلته له، فجاءني بعد قليل يطمئنني”.

واختتم موضحا: “قال لي مسؤول السفارة إنني سأخرج قريبا جدا، وأرسل لي محامٍ كبير، فطلبت منه أن أخرج ولا شيء آخر، وبعدها بالفعل أخرجتني السلطات قائلة إن السفارة تدخلت وانتهى الأمر”.