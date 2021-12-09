ولي العهد يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين السعودية وقطر

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة مغادرة سموه لدولة قطر بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله

أمير دولة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

الدوحة: 5 / 5 / 1443هـ

الموافق: 9 / 12 / 2021م