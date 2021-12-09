“الصحة”: فتح التقديم على “برنامج تدريب الممارسين الصحيين” بدءا من 14 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية بمنشآت الوزارة أو خارجها للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات السعودية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021م، وحتى 23 من الشهر نفسه.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الممارسين الصحيين وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص.

– الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.

– أن يكون المتقدم من إحدى الفئات التالية:

الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأطباء المقبولين في برنامج الزمالة الطبية للتخصصات العامة وبرنامج الدكتوراه المنفذان في الجامعات السعودية اللذان يعادلان برامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفقًا لتصنيف الهيئة.

الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الجامعات السعودية الذي يعادل برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفقًا لتصنيف الهيئة.

الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة وشملت شهادة التخرج، شهادة إنهاء فترة الامتياز، إشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية، الهوية الوطنية، شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم.