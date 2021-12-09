المملكة وقطر تؤكدان استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان

صدر اليوم عن المملكة وقطر بياناً مشتركاً في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

وقد عقدت جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.