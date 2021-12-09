مجاهيم سيف الملك.. ابن قروش يحقق المركز الأول

حقق نغيمش بن فهد العجمي، المركز الأول في شوط سيف الملك للمجاهيم، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المركز الثاني بالمنافسة، سليمان عبدالله بن سليم، وحل شويمي بن ظافر الدوسري ثالثاً، وجاء في المركز الرابع حمود هليل العتيبي، وحصل طالب بن سالم المري على المركز الخامس، وحل سادساً راشد طالب المري، فيما حصل على المركز السابع حنظل بن سالم المري، وحل مهدي محمد بن مهدي الدوسري على المركز الثامن، وجاء في المركز التاسع فرج عجيان الدوسري، وعاشراً القطري صالح سعيد الحديد .

وشهد ميدان العرض، منافسات الجمل فئة 25 مهجنات، حيث حقق ذيب بن محمد القحطاني المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مسعود فهيد الهاجري، وحل ثالثاً عبدالهادي بن ناصر المري، فيما حصل على المركز الرابع محمد فهيد العجمي، واحتل الإماراتي مبارك حمود المنصوري المركز الخامس.