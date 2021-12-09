إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بإخطارها مسبقا بأي ضربة لإيران

رفضت دولة الاحتلال (إسرائيل)، طلبا أمريكيا بإخطارها مسبقا بأي ضربة لإيران.

أفادت قناة “كان” بأن الجيش الإسرائيلي سيجري تدريبات واسعة النطاق فوق البحر الأبيض المتوسط ​​في الربيع المقبل مع عشرات الطائرات التي تحاكي تنفيذ ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، فإن هذه التدريبات، ستكون واحدة من أكبر التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق، والتي ستشارك فيها عشرات الطائرات، بما في ذلك مقاتلات F-15 وF-35 وF-16 وطائرات التجسس Gulfstream G550 و طائرات للتزود بالوقود.