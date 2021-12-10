الرياض: اتفاقيات لتمكين وتدريب مستفيدي الموارد البشرية

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الخميس اربع مذكرات اتفاقية وتعاون في مجالات التدريب والتمكين مع كلٍ من الأمين العام لجمعية معين لتأهيل النزيل أ. ناصر البقمي والمشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة أ. عبدالله السبيعي وعميد كليات العناية الأهلية للعلوم الطبية بالرياض أ. د عبدالله البكيري ورئيس مؤسسة شبكة المسؤولية الاجتماعية د. الرمضي الصقري.

وتنص الاتفاقيات الأربعة على تدريب و تمكين طالبي العمل التابعين للفرع بعد تأهيلهم في المجالات التي تتناسب مع فدراتهم وتقديم البرامج النفسية والاجتماعية والتأهيلية والدورات التدريبية وورش العمل في الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة من الرعاية حسب احتياجاتهم بالإضافة إلى المشاركة في تفعيل الأيام العالمية وتنظيم الحملات التوعوية في هذه المناسبات.

وذكر الدكتور الحربي ان هذه الاتفاقيات تأتي في إطار اهتمام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الخاص والغير الربحي فيما يخدم مستفيديه كونهما شركاء أساسيين للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية.