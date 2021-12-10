واشنطن: إذا شك الإيرانيون في الولايات المتحدة.. سيفاجأون

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس امس الخميس، إن الأمر سيستغرق بضعة أيام للحكم على إذا كانت إيران تبدي مرونة في المحادثات التي تستهدف عودة واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي في 2015.

وأضاف برايس : من المحتمل أن يستغرق الأمر يومين آخرين حتى نعرف أين يقف الإيرانيون فيما يتعلق بسياق استئناف هذه الجولة من المحادثات، والمرونة التي ربما يرغبون أو لا يرغبون في إظهارها.

ورداً على سؤال هل تحاول إيران كسب الوقت في المحادثات، وتسعى لاستغلال ضعف الولايات المتحدة قال برايس: يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا ساور الإيرانيين شك أن الولايات المتحدة ضعيفة فإنهم سيُفاجأون بشدة.