رئيس الحكومة السابق أصيب.. قتيل في حريق غامض بمقر حركة #الغنوشي

تسبب حريق اندلع امس الخميس في المقر الرئيسي لحزب حركة النهضة الإخواني بالعاصمة التونسية في وفاة شخص واحد، وفق إذاعة موزاييك المحلية.

وقال شهود ومصادر إن القيادي في الحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض أصيب بعد أن قفز من إحدى نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

وأنقذ عناصر الحماية المدنية أعضاءً من الحزب كانوا عالقين هناك، حسب الشهود والمصادر.

وأبلغ عضو بالحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، في حين قال مسؤولون آخرون، إن رجلاً أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

وقالت مصادر تونسية أخرى، إن الرجل، عنصر حركي سابق، اشترك في جريمة الهجوم على مقر الحزب الحاكم السابق في تونس في 1991، التي خلفت قتيلاً، وأنه طلب مقابلة زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي رفض، ليُضرم النار في نفسه في مقر الحركة.