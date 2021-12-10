القبض على أحد أهم المطلوبين المتورطين بقضايا القتل والمقابر الجماعية في #ليبيا

أعلنت السلطات الليبية امس الخميس، القبض على أحد أهم المطلوبين المتورطين في قضايا الخطف والقتل والمقابر الجماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال “اللواء 444 قتال” التابع للجيش الليبي في عبر صفحته على فيسبوك ان المتهم يدعى جمعة خليفة الخالقي، التّابع لعصابة الكاني المتورط بدوره في عدد من قضايا الخطف والقتل والمقابر الجماعية.

وذكر البيان أنه تم القبض عليه بمنطقة، أبو سليم، بمدينة طرابلْس عندما كان يختبئ في أحد المنازل وكان يتجول متنكرا تحت بطاقة شخصية ورخصة قيادة مزورة.

و”الكاني”، أو ما يعرف باسم “اللواء السابع” ثم “اللواء التاسع” هي مليشيا ليبية أسسها “الإخوة الكاني” وعددهم 6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل تشكيل التنظيم.