تفاصيل: أكثر من 3000 وظيفة في ملتقى التوظيف التقني بجدة #وظايف_ِشاغرة

أعلنت الكلية التقنية بجدة عن تنظيم ملتقى التوظيف التقني 2021 بمنطقة مكة المكرمة الذي يشكل محطة التقاء تجمع الباحثين والباحثات عن عمل مع القطاعات الخاصة في معرض وظيفي هو الأكبر من نوعه بالمنطقة.

الوظائف: أكثر من (3000 وظيفة).

الجهات: أكثر من (35 شركة مشاركة).

المؤهلات : ثانوي صناعي ، الدبلوم، البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

الحاسب وتقنية المعلومات

التقنية الكهربائية

التقنية الميكانيكية

التقنية الكيميائية

التقنية المدنية والمعمارية

التقنية الإدارية

تقنية السياحة والضيافة

تقنية الغذاء والبيئة

تقنية التصنيع الغذائي

تقنية الإنتاج الغذائي

تقنية الاتصالات

التقنية الإلكترونية

التقنية الخاصة

تقنية الإنتاج الإعلامي

تقنية المساحة

تقنية تصميم الملابس

تقنية التزيين والتجميل

موعد الملتقى: يومي الأربعاء 2021/12/15م والخميس 2021/12/16م.

مكان الملتقى : الكلية التقنية بمحافظة جدة

للتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://form.jotform.com/Jeddah_Collage/rec_forum