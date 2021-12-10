فارس الشمال “الطائي” يكرم وفادة النصر بهدفين

أكرم الطائي وفادة النصر، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الدوري السعودي، بهدفين، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق هذه الفترة، وأبرزها اللاعب الجزائري أمير سعيود.

والتقى الفريقان عصر اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمنطقة حائل، في لقاء انتهى بفوز الطائي فارس الشمال بهدفين مقابل هدف لـ العالمي النصر.

وجاءت الهدف الأول لـ الطائي عن طريق سيفاس في الدقيقة 52، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب موسونا في الدقائق الأخيرة ’92، فيما سجل هدف النصر فينسنت أبو بكر.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري.