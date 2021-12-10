السودان: عودة النهب المسلّح تنعش سوق “الحجبات والتمائم”!

عادت الحرب إلى دارفور وتجدّد القتال الأهليّ من جديد، وبدأت عمليات النهب المسلّح تظهر مرّة أخرى، بحيث لم تعد هناك منطقة يمكن أنّ تنام بمعزلٍ عن الخوف، ومع هذا التطوّر، عاد الناس إلى البحث عن حجباتهم وتمائمهم القديمة.

وانتعش سوق الحجبات والتمائم انتعش مجدّدًا بعد أنّ كان قد خبأ وتراجع، ومثلما كان السلام فرصة لانتعاش الحياة، كانت الحرب.

وقالت صحيفة الصيحة السودانية إنّه وبحسب قادمين من الفاشر، فقد انعش الخوف سوق الحجبات، وبات معتادًا أنّ ترى شخص مسافر أو متجوّل داخل المدينة وقد”تلبب” العشرات من الحجبات.