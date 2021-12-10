السنيورة: لبنان مخطوف

قال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن لبنان لا يحتاج لمنافسة بين العرب على مساعدته، بل يحتاج إلى تضافر الجهود العربية لإنقاذه، حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الجمعة.

وأضاف: “لبنان، دون أدنى شك، يمر الآن بظروف في منتهى الصعوبة” لأن “الدولة اللبنانية أصبحت مختطفة في دورها وحضورها وقرارها الحر، من قبل حزب الله، والأحزاب الطائفية، والمذهبية التي تدور في فلك حزب الله، وإيران”.

وفي حديث إلى قناة “النهار المصرية”، قال السنيورة: “لبنان أصبح بلداً مخطوفاً، ووقوف الأشقاء العرب مع لبنان يسهم في تصويب وتعديل هذا الاختلال في التوازنات الداخلية المختلة، وأيضاً في تصويب التوازنات الخارجية في سياسة لبنان الخارجية”.

وأوضح السنيورة أن “حكومة ميقاتي تعرضت وفي شهرها الأول لعدة صدمات، وذلك إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة، وأحدها بسبب الخلاف المتفاقم على التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبسبب التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها بعض الوزراء، ما أدى إلى تشنج الأجواء العامة في لبنان، وأسهم في توتر العلاقات داخل الحكومة ومع الأشقاء في الدول العربية”.

وأكد السنيورة أن “سياسة لبنان الخارجية الصحيحة تقتضي من لبنان أن يحترم السياسة التي أعلنتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وذلك في احترام سياسة النأي بالنفس، والابتعاد عن الانغماس في الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وهذا ما لم يحصل، فلبنان قد تورط وبسبب تورط حزب الله في الصراعات الإقليمية، بينما كان على لبنان أن يحرص في سياسته الخارجية على النأي بالنفس بالفعل وليس بالقول فقط، أي نأياً بالنفس بالعمل وبالممارسة عن التورط في أمور لا تخدم مصالحه ولا مصالح أبنائه”.