الانتخابات الليبية: تحذير من هجمات محتملة لـ #داعش

تحدث موقع “كريتيكال ثريتس” الأمريكي، عن استعادة تنظيم داعش بعضاً من قدراته الهجومية في ليبيا، بما فيها صناعة العبوات الناسفة ونشرها، بعد طرده من مدينة سرت، واستقرار ما تبقى من أفراده في الجنوب.

ووفقاً موقع “218” الليبي، حذر الموقع الليبي من خلايا نشطة للتنظيم الإرهابي هدفها شنّ هجمات على مواقع حيوية أثناء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وأشار الموقع إلى إن التنظيم استغل التوترات بين الأطراف السياسية المتنافسة، لمحاولة السيطرة على مدينة فزان الاستراتيجية في الجنوب.

وتوقّع أن يستأنف داعش هجماته ضد أهداف عالية المستوى في الانتخابات المقبلة، مستحضراً هجومه على المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس في 2018.

وحذر التقرير من احتمال تحول جنوب غرب البلاد منطقة نفوذ للتنظيم من ليبيا، إلى دول الساحل في إفريقيا، وحوض بحيرة تشاد، بعد اندماجه المتزايد مع شبكات متطرفة في غرب أفريقيا.