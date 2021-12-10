عقوبات أمريكية قاسية على #الصين و #ميانمار و #كوريا_الشمالية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالصين، وميانمار، وكوريا الشمالية، وبنغلاديش بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وأضافت مجموعة سينستايم الصينية للذكاء الاصطناعي إلى قائمتها السوداء.

وانضمت كندا، وبريطانيا، إلى الولايات المتحدة وفرضت عقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان في ميانمار، فيما فرضت واشنطن أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن، واستهدفت كيانات عسكرية، وكيانات أخرى في ميانمار بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، إن “الإجراءات التي اتخذناها اليوم، خاصةً التي اتخذناها بالشراكة مع المملكة المتحدة، وكندا، تبعث رسالة مفادها أن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ستتحرك ضد من يسيئ استخدام سلطة الدولة للتسبب في المعاناة والقمع”.

وقالت وزاة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أضافت شركة سينستايم الصينية للذكاء الاصطناعي إلى قائمة “شركات المجمع العسكري الصناعي الصيني” متهمة إياها بتطوير برامج التعرف على الوجوه التي تحدد العرقية مع تركيز خاص على أبناء عرقية الإيغور.

ونتيجة لذلك ستقع الشركة تحت طائلة حظر الاستثمار، من جانب المستثمرين الأمريكيين.

ويقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إن “ما يزيد عن مليون شخص، أغلبهم من الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، معتقلون منذ أعوام في مجمع معسكرات شاسع في منطقة شينغ يانغ في أقصى غرب الصين”.