فرع الموارد البشرية بالرياض يلزم منشأة بدفع الأجور المتأخرة بقيمة 654 ألف ريال

تمكن فريق إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع من إنهاء أزمة 100 عامل في إحدى شركات المقاولات المتعثرة بعد الاجتماع مع ممثلي المنشأة والعمال و إلزام صاحب المنشأة بتسليم الأجور المتأخرة لـ62 عاملا منهم بقيمة 654 ألف ريال خلال 10 أيام، إلى جانب إصدار خروج نهائي لمن يرغب في ذلك بعد تسليمه مستحقاته المتأخرة، كما تم الاتفاق على إعادة البقية للعمل وفتح المجال لمن يرغب في الانتقال إلى منشأة اخرى.

يذكر أن مهام إدارة الأزمات بالفرع تتلخص في متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت للوصول إلى حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل ثم عمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن لمتابعة الوضع العمالي والمالي، والتأكد من تطبيق أصحاب المنشأة للقرارات.