مقتل 9 مصلين في هجوم مسلح على مسجد بنيجيريا

قتل 9 مصلين على الأقلّ في هجوم شنّه مسلّحون على مسجد في قرية وسط نيجيريا، حسب الشرطة، اليوم الجمعة.

ولم تتضح دوافع الهجوم، لكن عصابات إجرامية يطلق على عناصرها السكّان اسم “قطاع الطرق” تزرع الرعب منذ سنوات في شمال غرب نيجيريا ووسطها، وتهاجم القرى وتقتل سكانها وتنهب أرزاقهم.

وقال المتحدّث باسم الشرطة بالا كورياس إن رجالاً مدجّجين بالأسلحة هاجموا الأربعاء قرية باري المعزولة في ولاية النيجر، واقتحموا مسجد القرية بينما كان المصلون يؤدّون الصلاة فيه وأطلقوا النار عليهم.

وأضاف أن “المهاجمين قتلوا تسعة مصلين داخل المسجد، وأصابوا آخرين بجروح”.

ومن جهته، أعلن أحد سكان القرية ويدعى أمادو هاميسو، انتشال 16 جثة من المسجد بعد الهجوم.

وأضاف أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى فيما انتشر في القرية عناصر من الشرطة وآخرين من ميليشيا قروية للدفاع الذاتي.