مونديال اليد للسيدات: هروب 4 لاعبات من بعثة الكاميرون

تحقق الشرطة الإسبانية في اختفاء أربع لاعبات من منتخب الكاميرون لكرة اليد للسيدات، هربن على ما يبدو من فندق الفريق في فالنسيا على هامش بطولة العالم.

قال متحدث باسم الشرطة: بعثة الكاميرون أبلغت عن اختفاء اللاعبات، ولم تتعامل الشرطة مع اختفاء اللاعبات على أنه حدث يثير الريبة، بعد أن غادرن مع جميع متعلقاتهن، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة أو خلاف.

وأضاف: غادرن بمحض إرادتهن على ما يبدو، الشرطة ليس لديها أي تصور عن المكان الذي ربما ذهبن إليه.

وانطلقت البطولة في أول ديسمبر.

وكثيراً ما استخدم الرياضيون الفعاليات الرياضية الدولية، لطلب اللجوء أو الهروب من الظروف السيئة في بلدانهم، بما في ذلك سبعة من بعثة الكاميرون اختفوا خلال أولمبياد لندن 2012.