عاجل.. قتل فيه 5 سعوديين.. اعتقال متهم جديد بالهجوم على ملهى باسطنبول في 2017

قُتل 39 شخصا بينهم 15 أجنبيا على الأقل وجرح 69 آخرون في هجوم على ملهى ليلي في مدينة اسطنبول مع بدء السنة الجديدة، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي.

وقالت وزيرة الأسرة التركية إن من بين القتلى مواطنين من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا.

وذكر عبد الله الرشيدان، الوزير المفوض في القنصلية العامة السعودية في اسطنبول إن 5 سعوديين من بين القتلى.

وأضاف الرشيدان إن من المصابين في الهجوم 10 سعوديين، حسب الصحيفة.

كما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن فتاة إسرائيلية، عمرها 18عاما من بلدة الطيرة العربية ضمن الضحايا.