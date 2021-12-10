أحمد العرفج: للواتساب آداب نشرتها بعنوان “أعلى مرتبة في آداب الوتسبة”

علّق الكاتب وعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج في برنامج “يا هلا بالعرفج” الذي يعرض كل أربعاء على قناة “روتانا خليجية”، على إتاحة تطبيق واتساب ميزة الرسائل السريعة الزوال افتراضيا لجميع الدردشات الجديدة، مؤكدا أنه جمع آدابا نشرها تحت عنوان “أعلى مرتبة في آداب الوتسبة”.

وقال: “تكمن أهمية واتساب في أنه التطبيق الأكثر استخداما في العالم.. في السعودية 20 مليون مستخدم على الأقل”.

وكشف عن فوائد عدة لتطبيق الواتساب مؤكدا أنه يسهل التواصل بين الأهل والأحباب، كما يستخدم في العمل، حيث يعتبر وسيلة اتصال أساسية بين “الجروبات”.

وقال: “يسمح بتبادل الأفكار والآراء بين أشخاص عدة في دول مختلفة كما أنه يقدم فرصة للتحاور مع شخصيات، وفرصة لتطويع التقنية الحديثة وتوعية المجتمع”.

كما أشار إلى وجود عدة سلبيات منها أنه مصدر لنشر الشائعات، وتضييع الوقت، وقد يؤدي التحمس في النقاشات خاصة في الجروبات المختلطة إلى المشادات الكلامية”.

وقال إنه مصدر للإزعاج أيضا لكثرة الرسائل المتداولة عليه.

ونصح بالتريث قبل إرسال أي رسائل للآخرين، موضحا: “يجب تجنب كثرة الكلام فيما لا يفيد وعلينا لالتزام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل خيرا أو أصمت).

ودعا إلى استئذان الأشخاص قبل إرسال رسائل مجمعة لهم، وتجنب إرسال الأدعية، والتأكد من المعلومات قبل نشرها، وعدم إرسال أي رسائل بعد 12 ليلا.

وحذر من “الجروبات التي تقود الرأي العام”، داعيا الأجهزة الرقابية لمواجهة جروبات “تأليب الرأي العام”.