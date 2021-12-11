رقم قياسي.. أكثر من 487100 وفاة بفيروس #كورونا في #إيران

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 487100 شخص في جميع أنحاء إيران منذ تفشي كورونا حتى الآن وفقا لأحدث الإحصائيات حتى ظهر يوم امس الجمعة 10 ديسمبر 2021.

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا حتى الآن على النحو الآتي: في طهران 114075 شخصا، وفي أصفهان 33470 شخصا، وفي خوزستان 29520 شخصا.

وفي أذربيجان الغربية 18338 شخصا، وفي فارس 18220 شخصا، وفي سيستان وبلوشستان 13485 شخصا، وفي قم 13180 شخصا.

وفي كرمان 13067 شخصا، وفي كرمانشاه 9089 شخصا، وفي يزد 8018 شخصا وفي بوشهر 5429 شخصا.

وقال أمين عام دار التمريض في إشارة إلى تصاعد نبرة هجرة الممرضين “أدى الوضع المؤسف للتمريض في بلدنا، والأجور المنخفضة، والمعاملة غير الملائمة، وانعدام الأمن الوظيفي للممرضات إلى تكثيف هجرة الممرضات مقارنة بالسنوات السابقة لأنها كانت أقل حدة من قبل والآن تضاعفت هجرة الممرضات ثلاث مرات مقارنة للسنوات السابقة في كورونا “.

في محافظة فارس، أعلنت جامعة شيراز الطبية: في فارس، لا تزال مخاطر العدوى والوفاة خطيرة.

تم قبول 105 مرضى مصابين بكورونا الليلة الماضية في الوقت الحاضر، يرقد 767 شخصًا إلى المستشفى وعدد المرضى في حالات حرجة في أجنحة العناية المركزة هو 110 أشخاص.

وأما في أذربيجان الغربية، رقد 103 مرضى مصابين بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد حاليًا 505 مرضى في المستشفى و 138 شخصًا في وحدة العناية المركزة و 33 مريضًا متصلون بنظام التنفس الاصطناعي.

وفي خوزستان، قال نائب رئيس جامعة الأهواز الطبية عن دخول أوميكرون إلى البلاد: “لا يوجد فيروس يبقى خلف حدود البلاد. يمكن أن تكون الحدود الشرقية والغربية مكاناً لدخول الفيروس إلى البلاد.