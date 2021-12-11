اعتباراً من الغد.. طرح 71 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في #وزارة_المالية

دعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، موضحة أنه على الراغبات فيها التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” على الرابط التالي:

www.mcs.gov.sa

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (71) وظيفة شاغرة (نساء). ​​

أولاً: مواعيد التقديم:

يبدأ التقديم الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م، وينتهي الساعة الواحدة مساء يوم 12 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 16 ديسمبر 2021م، وذلك عبر منظومة التوظيف (جدارة).

ثانياَ: آلية التقديم:

1- الدخول إلى منظومة التوظيف (جدارة)، والتأكد من صحة البيانات. وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالاعلان والشروط والضوابط العامة:

1 – خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.

2 – الوظائف المعلن عنها للنساء للمرتبتين (السادسة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

3 – الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

4 – يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة.

5 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاَ.

6 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتيار المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

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