شاهد التفاصيل: فرصة للشباب السعودي حديثي التخرج “بكالوريوس وماجستير” من الجنسين للإنضمام لـ #وزارة_الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل في (برنامج فخور) حيث تقدم وزارة الدفاع الفرصة للشباب السعودي الطموح حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس والماجستير من الجنسين للإنضمام لها عبر برنامج فخور والذي يستهدف الاستثمار بأبناء الوطن وتقديم فرص التدريب والتوظيف (للوظائف الإدارية الغير عسكرية) وذلك من خلال الجمع مابين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل في مجالات: المشتريات/تميز الأعمال/ الاستراتيجية/ إدارة المشاريع/ التدقيق الداخلي/ تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

ومن ضمن شروط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون سعودي الجنسية من الأب والأم.

معدل التخرج: أن لا تقل نسبة معدل التخرج عن جيد جداً.

إجادة اللغة الإنجليزية: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة شرط أساسي لاجتياز البرنامج.

حديث التخرج : لم يمضي على التخرج أكثر من سنتين وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

التخصصات المطلوبة : أن تكون الشهادة العلمية من أحد التخصصات المحددة ومن الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم.

التقديم سيتم فقط خلال الفترة مابين 7 نوفمبر و 25 ديسمبر من خلال بوابة التسجيل.

ومن المخطط أن تبدأ مرحلة التدريب في تاريخ 23 يناير 2022.

لمزيد من التفاصيل من خلال موقع البرنامج عبر الرابط التالي: https://fakhoor.mod.gov.sa