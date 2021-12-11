“يويفا” يعاقب عدة أندية بإغلاق جزئي للمدرجات

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عقوبة الإغلاق الجزئي للمدرجات في المباراة المقبلة بالدوري الأوروبي، بحق عدة أندية من بينها آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك بسبب مخالفات خلال مباريات ماضية.

وأعلن “يويفا” أمس الجمعة، أن أقسام المدرجات الخاصة بمشجعي الفريق صاحب الضيافة في إستاد آينتراخت فرانكفورت ستغلق في المباراة المقبلة للفريق على ملعبه، والتي ستكون في دور الـ16 من البطولة الأوروبية، وذلك بعد أن قام مشجعوه بإطلاق ألعاب نارية خلال المباراة أمام أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات في نوفمبر الماضي.

كذلك عوقب آينتراخت فرانكفورت بغرامة مالية قيمتها 30 ألف يورو (34 ألف دولار) كما عوقب أنتويرب بغرامة مماثلة ولن يكون بإمكانه بيع تذاكر لمشجعيه في المباراة المقبلة خارج ملعبه، وذلك “بسبب إطلاق الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات، والفوضى من جانب جماهيره وأعمال تخريبية”.

كذلك ألزم “يويفا” نادي أنتويرب: “بالتواصل مع آينتراخت فرانكفورت خلال 30 يوماً للوصول إلى تسوية بشأن الأضرار التي تسبب فيها مشجعوه”.

وتعرض مشجع لإصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية التي أطلقها مشجع لفريق أنتويرب، جرى التعرف عليه، طبقاً لما ذكرته الشرطة في فرانكفورت، كما تعرض عدة أفراد أمن في الإستاد لإصابات بسبب الألعاب النارية.

وعوقب نادي فينورد الهولندي بغرامة قيمتها 48 ألف يورو مع منعه من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة خارج أرضه، إلى جانب تحديد فترة متابعة له لمدة عامين، وذلك بسبب قيام مشجعيه بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب خلال المباراة أمام سلافيا براغ.

وجرى إلزام فينورد أيضاً بتعويض نادي سلافيا براغ عن الأضرار.

وعوقب ناديا ليغيا وارسو وبروندبي أيضاً بإغلاق جزئي للمدرجات، كما سيخوض نادي الكمار الهولندي مباراته المقبلة خارج ملعبه دون جماهير، بسبب مخالفات في مبارياته الأخيرة.