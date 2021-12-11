مجلس الأمن يشهد تدخلاً روسياً قوياً: لن نقبل على الضغط السياسي والابتزاز على #السودان

صرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا بأن روسيا تعول على وضع معايير محددة لرفع العقوبات عن السودان قريبا.

وقالت الدبلوماسية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السودان: أما بخصوص نظام العقوبات المفروض على السودان، فنعتقد أن أي نظام عقوبات يجب أن يخضع لإعادة النظر فيه وتكييفه مع الواقع على الأرض.

وأضافت: نعول على وضع معايير محددة لرفع العقوبات عن هذا البلد قريبا.

وحذرت من أن المحاولات لتأجيج الوضع في الشارع السوداني قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.

وأكدت أن فرض النماذج الاجتماعية والاقتصادية المشكوك فيها والقوالب الشاملة “للدمقرطة” على السلطات السودانية من الخارج، وكذلك تسييس القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية قد أدى إلى انقسام المجتمع السوداني، ما أسفر عن زعزعة الاستقرار.