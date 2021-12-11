إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 268.43 مليوناً والوفيات إلى 5.9 ملايين

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من‭ 268.43 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و589647.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و393 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34.682.736 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة الفيروس حتى الآن 475.128 حالة وفاة, مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34.114.331 حالة، بعد تعافي 9265 شخصاً.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 1.288.761 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 28.823 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.250.427 حالة.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية, 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ووفاة 47 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 367456 من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و 20966 حالة وفاة.