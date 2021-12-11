الجيش_اليمني يقتل 30 من #الحوثيين خلال مواجهة هجوم مدرع في #مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية باليمن من صد هجوم مدرع للحوثيين في جبهة الكسارة غرب المحافظة، وذلك استمرارا للمعارك والاشتباكات في مأرب.

وأكدت مصادر ميدانية – وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم السبت – مقتل 30 عنصرا من الحوثيين وأسر 7 آخرين، خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.

يشار إلى أن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الحوثيين مزيدا من الخسائر في صفوفها.. لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.