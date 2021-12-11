مواطن يطلق النار على #رجال_الأمن بعد سرقته سيارة.. وفيديو يوثق لحظة محاصرته

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة محاصرة مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها في تبوك.

وأثار الفيديو إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل ، وأشادوا بالتواجد الأمني السريع والكثافة الأمنية لرجال الشرطة ، عقب وقت قصير من وقوع الحادثة ، والقبض على الجاني عقب تحديد مكانه لتحييد خطرة على المواطنين .

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، صرح في بيان إعلامي ، أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها، ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه وضبط السلاح، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.