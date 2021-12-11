لبنان يحبط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون إلى السعودية #عاجل

أحبط لبنان عملية لتهريب 4 ملايين حبة كبتاجون، ، اليوم السبت، داخل شحنة بن، إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إنه توافرت لديها معلومات مؤكّدة للشّعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنه من خلال اجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة المتابعة؛ تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم:

و. ع. (مواليد عام 1973 لبناني)

م. ح. (مواليد عام 1962 سوري)

تبين أنّ الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفًا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة. بحسب بيان لقوى الأمن.

وعليه، أعطيت الأوامر اللّازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تُخبّأ كمية “الكبتاغون”، وجرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، كما تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون.