فلكية جدة ترصد مرور ليونارد قرب الأرض.. غداً

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الاحد 12 ديسمبر 2021 وصول المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكبنا عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة 01:، وسيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهره أن المذنب يزداد سطوعًا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر ،و سيصبح المذنب ليونارد مرئيًا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرةً قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و 2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه .

وبين أن القياسات تشير بأن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي ، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.