كأس النادي.. السماح في البيع بعد مشاركة المالك الأصلي

سمح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز، فهد بن فلاح بن حثلين، البيع للمشاركين في منافسات كأس النادي، بعد مشاركة المالك الأصلي، وذلك ضمن حرصه على تشجيع المنتجين.

ورافق قرار السماح في البيع، عدة ضوابط، وهي: نقل الشرائح في وزارة البيئة والمياه والزراعة باسم المشتري، وتوثيق إقرار البيع في اللجنة القانونية في المهرجان متضمناً عدم قبول إعادة نقل بيانات الشرائح للبائع في سجلات المهرجان لمدة عامين من تاريخ البيع، و لا يحق للمشتري الاستفادة من نظام نقاط جائزة الشداد في الفئة التي يشارك بها أي متن من فئة كأس النادي المشتراة.

ولم يكن بإمكان المشاركين في منافسات كأس النادي بيع فردياتهم بعد المنافسة، لمنع التحايل الذي يقوم به البعض بالشراء منها للمشاركة في فئات أخرى ومن ثم بيعها.

وتكفل ضوابط قرار السماح في البيع، التصدي لعمليات التحايل، مع منح المشاركين في كأس النادي فرصة الاستفادة من بيع إنتاجهم من الإبل.