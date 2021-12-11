الصحة: إطلاق نظام موحد للحضور والانصراف قريباً

تستعد وزارة الصحة قريباً لإطلاق النظام الموحد للحضور والانصراف لجميع العاملين في قطاعاتها الصحية بكافة مناطق ومحافظات المملكة تشمل المستشفيات الحكومية والتجمعات الصحية في المناطق.

وأكدت الوزارة على كافة المديريات الصحية التابعة لها أنه لا مانع من إعادة استخدام البصمة غير التلامسية الموجودة في المواقع على جميع الموظفين، مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا، على ألا يتم تأمين أجهزة جديدة لإثبات الحضور والانصراف؛ نظراً لاقتراب إطلاق النظام الموحد للحضور والانصراف من قبل الوزارة، بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ.