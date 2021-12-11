«تطمّن».. مبيت يوفر الرعاية والحماية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

تواصل إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، جهودها في تسهيل مهمة المشاركين، عبر عدة مشاريع وبرامج تهدف من خلالها إلى تطوير المشاركة في المنافسات، حيث استحدثت في النسخة السادسة، مشروع «تطمن»، الذي يقدم للإبل المشاركة خدمات العناية بعد اجتيازها مراحل اللجان والفرز الأولي.

ويعمل مشروع «تطمّن» عبر آلية من مجموعة خطوات، تبدأ باستلام الإبل مباشرة من موقع الفحص، مع صورة تقرير عن سلامتها من العبث من قبل اللجنة الطبية، يتم بعدها مرافقتها إلى الموقع المخصص لـ«تطمّن» مع العمالة الخاصة بها، ومن ثم تسليمها للجنة الحراسة التابعة للمشروع لمراقبتها والعناية بها وتأمين الأعلاف والماء بإشراف عمالتها.

بعد ذلك يتم مراقبة الإبل، تحت إشراف اللجنة لضمان عدم العبث بها، حتى تمر بجميع اللجان المقررة، وفي حال تجاوزت جميع اللجان، يتم تسليمها للجنة التنظيم لوضعها في مكان المبيت الثاني، الذي يسبق تحكيمها النهائي مباشرة وبهذه الخطوة تنتهي مهام «تطمّن».

وتستمر هذه الخطوات في جميع الإبل المشاركة عدا نخبة النخبة، التي يتم عزلها مباشرة بعد التحكيم النهائي في حالة رغبة المشارك، ووضعها في شبوك «تطمّن» حتى يتم تسليمها للجان التنظيم قبل المشاركة مباشرة.

ويستفيد من خدمة «تطمّن»، جميع من يرغب في المشاركة حتى لو أراد فحص منقيته بالكامل، وبقاءها في «تطمّن» حتى موعد المشاركة، إضافة إلى المشارك في منافسات الجمل ويرغب في عزل الـ٢٠ متناً في نخبة النخبة قبل خروجه من المهرجان، ويتم بقاءها في شبوك «تطمّن».

ويبلغ عدد شبوك خدمة «تطمّن» ٤٥ شبكاً، منها ٣٨ تستوعب من ٥ إلى ٨ متون، إضافة إلى ٧ شبوك تستوعب ١٥ متناً، وإمكانية التوسع في استيعاب الإبل المشاركة حال استلزم الأمر ذلك، إضافة إلى مرابط للفحول حسب العدد المطلوب.

وحتى اليوم الحادي عشر من منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، استفاد ٩ ملاك و١٠٧ متناً، من خدمة «تطمّن»، المشروع الذي يهدف من خلالها مسؤلو المهرجان المؤسس إلى توفير جميع سبل الراحة للمشاركين.