إسقاط #مسيرة_حوثية مفخخة في #مأرب

أسقطت دفاعات القوات المشتركة التابعة للجيش الوطني اليوم (السبت) طائرة حوثية مسيرة إيرانية الصنع في جنوب الحديدة، ووفقاً للإعلام العسكري، فإن الطائرة كانت مفخخة وحاولت التحليق فوق سماء المناطق المحررة بمديرية الجراحي وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

وكانت القوات المشتركة كبدت المليشيا الحوثية خلال الـ48 ساعة الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة عبر الاشتباك المباشر وضربات مدفعية وغارات من قبل طيران التحالف العربي الذي استهدف تعزيزات وثكنات في أطراف مديرية مقبنة غرب تعز ومديريتي جبل راس والجراحي بمحافظة الحديدة.

وتمكن الجيش الوطني في محافظة مأرب من كسر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي اليوم على مواقع في جبهة البلق جنوب محافظة مأرب، ووفقاً لمصدر عسكري فإن المعارك استمرت لأكثر من 12 ساعة منذ الليلة الماضية من جهة لضاة والنقعة العليا جنوب مأرب، إلا أن أبطال الجيش وبإسناد من التحالف والقبائل تمكنوا من كسر الهجوم وقتل أكثر من 30 حوثياً وجرح العشرات وتدمير آليات ومعدات.