اقتراب كويكب #نيريوس الخطير من #الأرض مجددًا في هذا الموعد

شهد كوكب الأرض عبور كويكب نيريوس 4660، والذي يسير بسرعة 15 ألف ميل في الساعة، والمصنف بكونه يشكل خطيرًا بحسب تصنيفات «ناسا» للكويكبات والأجسام الفضائية التي ربما تشكل تهديدًا محتملًا بالنسبة للكرة الأرضية، ونقدم لكم فيما يلي، كل ما تريدون معرفته عن الكويكب وخطورته.

ووفقًا لصحيفة إكسبرس البريطانية، مر الكويكب 4660 نيريوس على بعد 4.6 مليون ميل من الأرض أي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، ويحتوي على ثروات ثمينة من النيكل والحديد والكوبالت تقدر بنحو 5 مليار دولار ، ويعد أحد الكويكبات العملاقة المعروفة التي مرت بنا، ولم يشكل أي خطر على كوكب الأرض.

ويعود تصنيف الكويكب بأنه مصنف ضمن الأجسام الخطيرة، أن إدرة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا، تصنف الأجسام القريبة من الأرض بحسب حجمها، وأي جسم فضائي يقع على بعد 4.6 مليون ميل من مدار الأرض يعتبر تهديد محتمل، ولكي يمكن مشاهدة الكويكب يجب أن يمتلك الشخص تليسكوب، ويبلغ ارتفاعه 330 متر، ويقترب هذا الكويكب من الأرض عدة مرات كل قرن.

وجرى اكتشاف الكويكب نيريوس في عام 1982، وفقًا لما أوضحته الجمعية الفلكية بجدة ، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ويدور نيريوس 4660، حول الشمس كل 1.82 سنة، ويقترب من الأرض كل 10 سنوات تقريبًا، ويتوقع أن يقترب من الأرض مرة أخرى في 2 مارس 2031 ونوفمبر 2050، ومن المتوقع أن يقوم باقتراب مثير للاهتمام في 14 فبراير 2060 عندما سيمر على مسافة 1.2 مليون كيلومتر من الأرض.

وتقدر Asterank ، وهي قاعدة بيانات تراقب أكثر من 600000 كويكب، أن قيمة كويكب نيريوس تبلغ 4.71 مليار دولار، ما يجعله واحدة من أكثر الكويكبات فعالية من حيث التكلفة للاستفادة من الموارد المعدنية، ويُعتقد أنه يحتوي على مليارات من النيكل والحديد والكوبالت.