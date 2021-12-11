تحذير من الأرصاد: ضباب وعوالق ترابية على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لليوم بمنطقة مكة المكرمة تضمن التحذير من موجة ضباب، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مركزي الشعيبة وثول ومحافظات الليث وجدة ورابغ.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا.

كما حذر من عوالق ترابية في العاصمة المقدسة.

وكان مركز الأرصاد، قد حذر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال إن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزائها الساحلية، وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية، تتأثر بهطول أمطار بدءًا من الأربعاء القادم إلى السبت.