بالصور والفيديو.. احتجاجات عنيفة للمعلمين في 110 مدينة إيرانية

اصدر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا بشأن احتجاجات المعلمين في 110 مدن الايرانية.

وجاء في البيان: اعتبارًا من صباح يوم السبت 11 ديسمبر، نظم معلمون وتربويون في 110 مدن إيرانية في ما لا يقل عن 30 محافظة في البلاد اعتصامات احتجاجًا على الظروف المعيشية المتردية وتدني الرواتب وبحسب دعوة المعلمين من المقرر أن تستمر هذه التجمعات الاحتجاجية يومي الأحد والاثنين أيضا.

وأثناء اعتصامهم رفع المعلمون منشورات كتبت عليها الشعارات التالية: المعلم ينهض لإنهاء التمييز ، “إذلال المعلم ، إذلال المجتمع” ، “إضراب وتجمع وتشكل حقنا المؤكد، “تنفيذ كامل تصنيف رتب المهنة والتعديل هو حقنا غير القابل للتصرف، “الإفراج عن المعلمين المسجونين” ، “المعلم يقظ ويكره التمييز”.

وأظهرت تجربة العقود الأربعة الماضية أنه ما دام نظام ولاية الفقيه الفاسد والإجرامي في السلطة فسوف يشتد الفقر والفساد وارتفاع الأسعار والظلم والقمع وتنتهي هذه الفظائع فقط بإسقاط النظام وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب.

وفي ختام بيانها قالت: إن المقاومة الإيرانية تحيي المعلمين والتربويين الأحرار المنتفضين في جميع أنحاء البلاد وتدعو عموم المواطنين وخاصة طلاب المدارس والجامعات إلى دعمهم وتدعو جميع اتحادات ونقابات المعلمين والتربويين والطلاب إلى إدانة التمييز وقمع المعلمين والتربويين ودعم مطالبهم.