إصابات #كورونا العالمية إلي 270 مليوناً والوفيات عند 5.5 ملايين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 269 مليوناً و993 ألفا و930 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و317 ألفا و965 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 242 مليونا و729 ألفا و217 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

وسجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 32646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و132 وفاة.

وأفادت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ستة ملايين و509863 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 105638 وفاة.

كما سجلت تايلاند خلال الساعات الـ24 الماضية, 3787 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد, و20 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 2,168,646 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 21,171 وفاة.

وسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 7774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 34.69 مليون.

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 475434 وفاة بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.

كما سجلت البرازيل 3355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و53 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها اليوم, أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد قد بلغت 22.19 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 616744 وفاة.