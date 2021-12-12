تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 12 ديسمبر 2021، رغم صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية ختام تسويات الاسبوع الماضي.

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 187.99 ريال (50.13 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 161.14 ريال (42.97 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأحد، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.33 ريال (33.42 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، تراجعًا إلى نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).