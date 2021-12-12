الدوري_الإسباني: مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وأتلتيكو

تقام اليوم الأحد، واحدة من أقوى مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، بين ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، في الديربي المنتظر، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإسباني.

يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب “الليغا” هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراة الديربي ضد جاره أتلتيكو، بثقة كبيرة ومعنويات مرتفعة، لما يمر به “الملكي” من استقرار فني على مستوي النتائج محلياً وأوروبياً.

وحقق الريال 6 انتصارات متتالية ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، آخرها الفوز على ريال سوسييداد 2-0 بالجولة الـ16، وهو قاده للابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه إشبيلية، بفارق كبير من النقاط، حيث يعتلي “الملكي” القمة برصيد 39 نقطة.

وعلى المستوي الأوروبي، أنهي ريال مدريد مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على رأس المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق رقم مميز ضد أتلتيكو في الديربي، حيث يستهدف الوصول للانتصار العاشر توالياً مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في حالة الفوز على أتلتيكو مدريد بالديربي المنتظر بمسابقة “الليغا” الأحد المقبل.

ومنذ تعادل ريال مدريد مع أوساسونا سلبياً في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإسباني، حقق “الملكي” 9 انتصارات متتالية أمام كلا من إلتشي (2-1)، شاختار (2-1)، رايو فايكانو (2-1)، غرناطة (4-1)، شريف (3-0)، إشبيلية (2-1)، أتلتيك (1-0)، ريال سوسييداد (2-0)، وإنتر ميلان (2-0).

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، لعدم وصوله لمرحلة الجاهزية المطلوبة بعد عودته من إصابة أوتار الركبة، التي تعرض لها في مباراة ريال سوسييداد الأخيرة.

ويتسلح فريق ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، بعدد من العناصر المميزة بصرف النظر عن موقف بنزيما المشكوك فيه حتي الآن، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وماركو أسينسيو، ورودريغو جوس، بالإضافة إلي ثلاثي الوسط القوي لوكا مودريتش، وماركو أسينسيو، وتوني كروس.

على الجانب الأخر، يتحدى أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني جاره الريال، في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز الأول له على “الملكي” في “الليغا”، بعد خوض 10 مباريات ديربي بالدوري الإسباني، دون تحقيق الانتصار على “المرينغي”.

ويدخل أتلتيكو مدريد مباراة الريال، بعد حسم تأهله إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوز الحاسم على بورتو البرتغالي بنتيجة 3-1، ليرافق ليفربول في دور الـ16.

ويسعى “الأتلتي” لتحقيق الفوز على الريال المتوهج، من أجل تعويض الخسارة المفاجئة أمام ريال مايوركا 0-2، في الجولة الماضية، والتي دفعته للتراجع إلى المركز الرابع، برصيد 29 نقطة.