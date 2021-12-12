هذه تفاصيلها.. شؤون الحرمين تطلق ثلاث مبادرات رقمية استثنائية

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع الخطة المستقبلية والتحولات الرقمية ” 2024 ” وهي مبادرة ” ذكاء ” ومبادرة ” تحولات ” ومبادرة ” تقانة “.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس بندر بن محمد الخزيم, أن مبادرة ” ذكاء ” حديثة وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة لإظهار التقارير التفاعلية الذكية التي تدعم اتخاذ القرار من الإدارات العليا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وتحقق سلاسة وسهولة الأعمال في الإدارات والتسيير التقني للموظفين في أداء أعمالهم، وتنطلق من 4 مشاريع حديثة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات وهي: مشروع تصنيف البيانات, ومشروع الحرم الذكي ,و مشروع ذكاء الأعمال, و مشروع الروبوتات الذكية .

وأضاف الخزيم, أن مبادرة ” تحولات ” ترتكز على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي في أتمتة الإجراءات الداخلية والخارجية للتخلص أو الحد من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة, ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام, وذلك عبر 4 مشاريع تطويرية وهي: مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية، ومشروع التقنيات السحابية ” ديم “, ومشروع استراتيجية مكتب البيانات والذكاء الاصطناعي, ومشروع تقييم هيئة الحكومة الإلكترونية ” يسر “، مشيراً إلى أن مبادرة ” تقانة ” تهدف إلى بناء وتطوير المهارات الرقمية والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال مشروع تشغيل وصيانة تقنية المعلومات, و مشروع تطوير عمل منصة الحرمين الشريفين, ومشروع زيادة السعة التخزينية لمراكز البيانات.