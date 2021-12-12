الدوري_الأرجنتيني: #بوكا يسجل ثمانية أهداف قبل السفر لـ #السعودية

تعادل بطل الدوري الأرجنتيني، ريفر بليت، مع مضيفه أتلتيكو توكومان 1-1، في الجولة الأخيرة من البطولة التي توج بها مبكراً، بينما اختتم بوكا جونيورز مشاركته باكتساح سنترال كوردوبا 8-1، قبل السفر إلى السعودية لخوض بطولة “كأس مارادونا”.

تقدم توكومان عبر يوناثان كابرال (ق6)، ثم أدرك يوليان ألباريز التعادل لريفر (ق62)، ليتجنب هزيمة البطل للجولة الثانية توالياً.

وأنهى ريفر البطولة متوجاً باللقب، وبجعبته 54 نقطة حصدها من 16 انتصاراً، و6 تعادلات، بينما خسر ثلاث مباريات فقط.

ومن ناحيته اختتم بوكا موسم الدوري باكتساح ضيفه سنترال كوردوبا 8-1، بعد بضعة أيام من تتويجه بكأس الأرجنتين.

حملت أهداف بوكا توقيع كريستيان بافون (ق15 و53)، وإدواردو سالفيو (ق22)، وإكسيكيل زيبايوس (ق28) من ضربة جزاء، ودييغو جونزاليس (ق44)، وإروس مانكوسو (ق59)، ولويس فاسكيز (ق81)، والكولومبي سيباستيان فيا (ق90)، بينما سجل ميلتون خيمينيز هدف حفظ ماء الوجه لكوردوبا (ق77).

ويستعد بوكا الذي أنهى الدوري هكذا في المركز الرابع بـ41 نقطة، للسفر إلى السعودية، حيث سيواجه برشلونة الثلاثاء المقبل في ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض، ضمن النسخة الأولى من بطولة “كأس مارادونا”.