شاهد التفاصيل: وزارتان تعلنان عن 107 #وظائف_شاغرة

أعلنت وزارتا البيئة والمياه والزراعة، والمالية، عن طرح 107 وظائف (71 بوزارة المالية – 36 بوزارة البيئة)، وذلك للرجال والنساء.

وزارة المالية

​​ودعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، للتقدم لشغل 71 وظيفة شاغرة للنساء،

والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

مواعيد التقديم

ويبدأ التقديم الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م، وينتهي الساعة الواحدة مساء

يوم 12 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 16 ديسمبر 2021م، وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة”.. للتقديم اضغط

هنا

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وأوضحت “المالية”، أنه على الراغبات التقدم للوظائف من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني «جدارة»، وهي موزعة على النحو

التالي: (16 وظيفة على المرتبة السادسة، و55 وظيفة على المرتبة الثامنة).

آلية التقديم

1- الدخول إلى منظومة التوظيف (جدارة)، والتأكد من صحة البيانات. وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى

دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة

التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.

2- الوظائف المعلن عنها للنساء للمرتبتين (السادسة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

4- يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة.

5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطًا.

6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتيار المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

ووفرت منظومة التوظيف (جدارة) في موقعها تعليمات وإرشادات (من خلال: الأسئلة الأكثر شيوعاَ، والتعليمات على مستوى كل

حقل من النموذج مفصلة)، وأكدت أهمية قراءة هذه التعليمات والإرشادات قبل الشروع في تعبئة نموذج طلب التقديم؛ لتحاشي

الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

وأوضحت “جدارة”، أن البيانات التي تتم إضافتها من قبل المتقدمة، تقع على مسؤوليتها حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات

قياساً بأصول مستنداتها؛ لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

وستقوم وزارة المالية بإعلان أسماء المرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت؛ لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء

التي ستتم ​دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.