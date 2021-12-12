أغلاق 718 منشأة مخالفة لإجراءات #كورونا في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي, 29.321 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، وأغلقت خلالها 718 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت جهودها الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، حيث تم سحب 1.189 من العينات لفحصها في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

وأشارت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها 3.464 مخالفة عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ويليها 3.117 مخالفة عدم وجود رخصة أو رخصة منتهية، بالإضافة إلى 2.289 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، و 1.967 من مخالفات أنظمة البيع.