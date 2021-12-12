بولندا تهدد باستخدام الفيتو ضد سياسات الاتحاد الأوروبي

قال وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، في مقابلة إنه ينبغي على بلاده تعليق المدفوعات لميزانية الاتحاد الأوروبي واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد سياسات التكتل، إذا قطعت بروكسل الأموال إلى وارسو وصعدت معركتها بشأن سيادة القانون.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد عن زيوبرو قوله إن المفوضية الأوروبية ستتصرف “بشكل غير قانوني” إذا استخدمت سلطات جديدة، لمنع التمويل عن بولندا بسبب النزاع. وكجزء من إصلاحاتها القضائية، أقامت بولندا غرفة تأديبية للقضاة، التي قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأووربي بأنها غير قانونية.

وتابع أن “بولندا ينبغي أن ترد على ابتزاز الاتحاد الأوروبي باستخدام حق النقض بشأن جميع الأمور، التي تتطلب إجماعا في الاتحاد الأوروبي. وينبغي على بولندا أيضا مراجعة التزامها بسياسة المناخ والطاقة للاتحاد الأوروبي، التي تسفر عن ارتفاعات ضخمة في أسعار الطاقة.

ويرى مسؤولون في بروكسل أن الأزمة مع بولندا (وهي خامس أكبر دولة عضو بالتكتل من حيث عدد السكان) بمثابة تهديد رئيسي للقواعد، التي توحد أعضاء الاتحاد وأكبر تحد لنظامه القانوني منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).