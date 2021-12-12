رئيس_الوزراء_الإسرائيلي في زيارة تاريخية إلى #الإمارات.. اليوم

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، زيارة هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات.

وقال أوفير جندلمان؛ المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بينيت سيغادر اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وكتب المتحدث في تغريدة على تويتر: “سيغادر رئيس الوزراء بينيت البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات، بدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وأضاف: “سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يسهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار”.

وهذه أول زيارة على الإطلاق لرئيس وزراء إسرائيلي إلى دولة الإمارات، ووصفتها الصحافة الإسرائيلية، بأنها “تاريخية”.